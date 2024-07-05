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Польша призвала Украину не ждать приглашение в НАТО

10:52
  • пятница
  • 05 июля 2024

Киев не оставляет надежд попасть в альянс

Власти Украины отдают себе отчет в том, что их страна не будет принята в НАТО в обозримом будущем. Такое заявление сделал в пятницу, 5 июля, министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
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По словам польского политика, "руководители Украины являются реалистами и знают, что страна, которая ведет войну, на которую напали, не будет принята в НАТО".

В эфире Польского радио Семоняк уточнил, что на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украине лишь "покажут перспективу" членства в альянсе.

Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что НАТО потребует от Украины "дополнительных шагов", если Киев все еще хочет вступить в альянс. При этом в Великобритании называют важной проблемой Украины, мешающей ей стать членом военно-политического блока, коррупцию огромных масштабов.

Между тем курсируют слухи, что претендующий на возвращение в кресло президента США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения сделки с президентом России Владимиром Путиным относительно того, какие страны не могут присоединиться к НАТО.

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