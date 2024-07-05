Жителям 13 регионов грозит нарушение жизнеобеспечения из-за непогоды

Метеорологи обещают грозы и сильнейший ветер

Грозы и ветер до 27 метров в секунду ожидаются 5 июля на территории 13 субъектов Российской Федерации, что может привести к нарушению жизнеобеспечения населения. Об этом рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Как уточнили в ведомстве, велики риски чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта.

В частности, опасный разгул стихии ожидается 5 июля в Москве, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в Карелии, в Иркутской области, сообщает ТАСС.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала, что в изнурительной июльской жаре в Москве и Подмосковье наступит пауза, однако будет она недолгой и продлится всего лишь три-четыре дня.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в июле в стране в основном ожидается нормальная температура и немного ее превосходящая, однако в Ямало-Ненецком автономном округе будет холоднее, чем обычно. При этом много дождей ожидается на северо-западе европейской территории России, а также в Новосибирской, Томской Омской областях и в Алтайском крае.

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