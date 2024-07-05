В Москве появились насекомые-хищники

Аномально жаркая погода вносит свои коррективы в городскую экосистему

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил, что в Москве появились богомолы. Эти насекомые совершенно нетипичны для Москвы, однако стоящая на протяжении долгого времени в столице жаркая погода внесла свои коррективы в местную экосистему.

Впрочем, богомолы, которые по своим характеристикам хищники, для людей совершенно безопасны. Некоторые люди и вовсе содержат их в качестве домашних животных.

"Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве. Так, богомолы действительно есть в городе, но никакой опасности для москвичей они не представляют, эти насекомые безвредны. Человек - слишком большая добыча для такого маленького хищника", - цитирует эксперта РИА Новости.

А еще появилась информация, что в столичных водоемах могут появиться медузы. Опять же причина в жаркой погоде, установившейся в регионе. Заместитель гендиректора Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер объяснила, что вообще-то пресноводные медузы обитают в некоторых водоемах Москвы и Подмосковья в форме полипов, но при нагреве воды выше 26 градусов по Цельсию они могут превратиться в привычных плавающих медуз. Опасности для человека они не представляют, уточняет ТАСС.

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