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Алтайский сыр и угличский плов: что представят на фестивале "Вкусы России" в Москве

11:27
  • пятница
  • 05 июля 2024

Фестиваль пройдет с 6 по 14 июля на ВДНХ

На ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России". С 6 по 14 июля жители столицы и гости города смогут посетить ярмарку с фермерскими товарами, принять участие в кулинарных мастер-классах и посмотреть выступления артистов.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, свою продукцию на фестивале представят свыше 300 производителей более чем из 70 регионов. Гости смогут попробовать башкирский и якутский мед, угличский и алтайский сыр, карельскую форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко, татарские сладости и многое другое.

Также повара приготовят национальные угощения – это алтайская закуска из маринованных патиссонов, угличский плов с перепелкой, хычины — балкарские блины, дагестанский кебаб из баранины, лепешки с камчатским папоротником и мурманский десерт "Морошковые облака".

Подробная программа — на сайте mos.ru.

 

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Фестиваль "Вкусы России"
Фестиваль "Вкусы России"
Фестиваль "Вкусы России"
Фестиваль "Вкусы России"
Фестиваль "Вкусы России"
Фестиваль "Вкусы России"
Фестиваль "Вкусы России"
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