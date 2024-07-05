Алтайский сыр и угличский плов: что представят на фестивале "Вкусы России" в Москве

Фестиваль пройдет с 6 по 14 июля на ВДНХ

На ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России". С 6 по 14 июля жители столицы и гости города смогут посетить ярмарку с фермерскими товарами, принять участие в кулинарных мастер-классах и посмотреть выступления артистов.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, свою продукцию на фестивале представят свыше 300 производителей более чем из 70 регионов. Гости смогут попробовать башкирский и якутский мед, угличский и алтайский сыр, карельскую форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко, татарские сладости и многое другое.

Также повара приготовят национальные угощения – это алтайская закуска из маринованных патиссонов, угличский плов с перепелкой, хычины — балкарские блины, дагестанский кебаб из баранины, лепешки с камчатским папоротником и мурманский десерт "Морошковые облака".

Подробная программа — на сайте mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram