Басков и Меладзе собрали деньги на лечение Кушанашвили от рака

Шоумена будет лечить главный онколог страны

Отар Кушанашвили проходит лечение в одной из столичных клиник. Медики с помощью капельниц поднимают уровень белка в крови знаменитого журналиста, чтобы подготовить его к очередной операции из-за онкологии. Процедура займет порядка 20 дней. После этого Отара Кушанашвили переведут в московский НМИЦ онкологии им. Блохина на Каширке, где за ходом его лечения будет следить главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди.

Об этом журналистам рассказала племянница скандально известного ведущего Луиза. Она также сообщила, что деньги на лечение Отара Кушанашвили собирали представители отечественного шоу-бизнеса, в частности, певец Сосо Павлиашвили, звездный менеджер Табриз Шахиди, "золотой голос России" Николай Басков и даже якобы покинувший Россию популярный исполнитель Валерий Меладзе.

Родственница поблагодарила всех, кто помогал Кушанашвили после госпитализации. Тот же Басков, кстати, по сообщению телеграм-канала SHOT, предоставил большую сумму денег и нашел врачей для журналиста.

Интересно, что "натуральный блондин" не в первый раз помогает Кушанашвили, несмотря на то, что тот в свое время очень жестко отзывался о певце. Впрочем, сейчас мнение Отара о Николае поменялось, и теперь шоумен ни единого дурного слова про певца не говорит.

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