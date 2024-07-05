ВСУ продолжают бить по населенным пунктам

С начала 2024 года наблюдается рост числа жертв среди мирного населения в зоне проведения спецоперации — это связано с наращиванием поставок западного оружия. Такое заявление сделал в пятницу, 5 июля, посол Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Как отметил дипломат, мирное население "гибнет или получает увечья в результате ударов, наносимых вооруженными формированиями Украины по гражданским сооружениям и инфраструктуре с применением все более мощного и взрывоопасного вооружения", сообщает РИА Новости.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что Вашингтон и его союзники поддерживают неонацистский режим в Киеве и поощряют своих марионеток совершать террористические акты против мирных жителей.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что удары украинских боевиков по мирным кварталам активизировались в тот момент, когда ВСУ начали нести серьезные потери на фронте.

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