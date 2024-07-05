Аэропорты в Турции ужесточат досмотр пассажиров

В стране уже приняли поправки к закону о гражданской авиации

Турецкие парламентарии одобрили законопроект, ужесточающий регламент досмотра пассажиров в воздушных гаванях страны и приводят его в соответствие с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации.

Новый порядок наделяет сотрудников турецких аэропортов правом досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки — это затрагивает и личные вещи, и электронные устройства.

В случае отказа предоставить вещи для досмотра пассажира не пустят в аэропорт или в зону вылета. Запрещенные к провозу вещи и предметы будут конфискованы на месте, сообщает ТАСС.

В Турции по-прежнему немало туристов из России — россияне называют турецкие курорты в числе самых привлекательных мест для летнего отдыха. Хотя в 2024 году спрос на зарубежные поездки снизился, в отношении Турции, наоборот, наблюдается рост на 9%.

Однако авиационные диспетчеры, бастующие в турецких аэропортах, лишают россиян возможности вовремя вылететь домой — рейсы из аэропорта Антальи и в обратном направлении задерживают на несколько часов. Например, вылет рейсов авиакомпаний Pegasus и Turkish Airlines на популярный курорт из столичного аэропорта Внуково задержался на полтора часа.

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