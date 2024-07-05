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Встреча Штаба по контролю за программой реновации прошла в Пресненском районе

12:39
  • пятница
  • 05 июля 2024

Обсуждали сроки переселения жителей четырех домов в Пресненском районе

В Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации определили сроки переселения жителей четырех домов в Пресненском районе до конца 2024 года.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, первый круглый стол по проблеме недостаточного информирования жителей о ходе программы общественный штаб провел 15 февраля 2024 года в парке "Зарядье" по ее инициативе.

До конца года жители из домов по адресам: ул. Литвина-Седого, д. 10; ул. Подвойского, д. 14 и д. 16; Стрельбищенский пер., д. 19А, должны будут переселяться в новый дом по адресу: Пресненский Вал, д. 19.

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