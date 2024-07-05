Актер Прилучный хочет отобрать детей у Муцениеце

Малолетних наследников пары вызывают в суд

Когда-то Павел Прилучный и Агата Муцениеце считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги часто выходили в свет вместе и демонстрировали завидную идиллию. Агата родила Павлу сына Тимофея и дочь Мию.

Однако несколько лет назад пара оформила развод. Не обошлось без скандала. В итоге дети остались жить с матерью, а популярный актер быстро женился на другой женщине - актрисе Зепюр Брутян. Недавно у них родился сын.

Вот только оставлять бывшего мужа в покое Агата Муцениеце не захотела. С прошлого года артистка пытается добиться от экс-супруга повышения алиментов. Частично суд удовлетворил ее требования. Но тут как гром среди ясного неба появилась информация, что якобы Павел Прилучный хочет отобрать у бывшей жены детей.

Как передает телеграм-канал Mash, вчера, 4 июля, состоялось заседание суда по определению места жительства их двоих детей — семилетней Мии и 11-летнего Тимофея. Повторное пройдет в конце августа, на него должны явиться наследники Муцениеце и Прилучного, которые должны будут рассказать, с кем из родителей хотят жить.

По слухам, Павел хочет оставить детей себе, чтобы не платить алименты. Вообще, с Тимофеем и Мией актер регулярно видится, они часто отдыхают вместе. Старшие наследники Прилучного хорошо знакомы с его новой женой и сводным братом. То и дело в соцсетях Зепюр и Павел демонстрируют семейную идиллию с детьми от Агаты. Интересно, что если суд встанет на сторону актера, то это Муцениеце придется платить алименты.

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