ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актер Прилучный хочет отобрать детей у Муцениеце

12:23
  • пятница
  • 05 июля 2024

Малолетних наследников пары вызывают в суд

Когда-то Павел Прилучный и Агата Муцениеце считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги часто выходили в свет вместе и демонстрировали завидную идиллию. Агата родила Павлу сына Тимофея и дочь Мию.

Однако несколько лет назад пара оформила развод. Не обошлось без скандала. В итоге дети остались жить с матерью, а популярный актер быстро женился на другой женщине - актрисе Зепюр Брутян. Недавно у них родился сын.

Вот только оставлять бывшего мужа в покое Агата Муцениеце не захотела. С прошлого года артистка пытается добиться от экс-супруга повышения алиментов. Частично суд удовлетворил ее требования. Но тут как гром среди ясного неба появилась информация, что якобы Павел Прилучный хочет отобрать у бывшей жены детей.

Как передает телеграм-канал Mash, вчера, 4 июля, состоялось заседание суда по определению места жительства их двоих детей — семилетней Мии и 11-летнего Тимофея. Повторное пройдет в конце августа, на него должны явиться наследники Муцениеце и Прилучного, которые должны будут рассказать, с кем из родителей хотят жить.

По слухам, Павел хочет оставить детей себе, чтобы не платить алименты. Вообще, с Тимофеем и Мией актер регулярно видится, они часто отдыхают вместе. Старшие наследники Прилучного хорошо знакомы с его новой женой и сводным братом. То и дело в соцсетях Зепюр и Павел демонстрируют семейную идиллию с детьми от Агаты. Интересно, что если суд встанет на сторону актера, то это Муцениеце придется платить алименты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.