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В Киргизии сорвали попытку госпереворота

12:16
  • пятница
  • 05 июля 2024

Преступники стремились захватить власть в стране

Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил государственный комитет национальной безопасности республики.
СБУ объявила о срыве попытки государственного переворота

Спецслужбы и правоохранительные органы Киргизии задержали участников группы, которые планировали насильственный захват власти путем массовых беспорядков.

В группировку входили представители криминалитета, a также люди, фанатично исповедующие религиозную идеологию. Четверо граждан Киргизии были задержаны и водворены в изолятор временного содержания, расследование продолжается, сообщает РИА Новости.

Ранее попытка государственного переворота была предпринята в Боливии. Генерал сухопутной армии Хуан Хосе Суньига, которого сняли с поста главнокомандующего за сутки до восстания, потребовал избрать временное правительство. Глава государства Луис Арсе укрылся в президентском дворце. В конце концов попытка захвата власти была пресечена.

Свергнуть законно избранного президента хотели и в Турции. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сообщения о заговоре в стране, отметив, что властям хорошо известно о "кукловодах и тех, кто проводит игру".

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