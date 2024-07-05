Власти ЕС отказали Орбану в мандате на визит в Россию

Руководитель Совета ЕС и глава евродипломатии выступили против диалога с Москвой

Глава венгерского правительства Виктор Орбан не получал мандат Евросоюза на визит в Россию, Брюссель исключает контакты с Москвой. Такое заявление сделал в пятницу глава евродипломатии Жозеп Боррель на фоне слухов о планах Орбана встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в Совете ЕС. После появления сообщений о возможном визите венгерского премьера в Москву глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Будапешта нет полномочий взаимодействовать с Россией от лица Брюсселя, сообщает ТАСС.

Между тем сам Орбан не подтвердил планы приезда в Москву. Политик пояснил, что "поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся".

Орбан, в отличие от большинства европейских коллег, не поддерживает политику жестких санкций против России и выступает за диалог как инструмент урегулирования украинского кризиса. Например, венгерский премьер назвал абсурдом стремление Североатлантического альянса втянуть всю Европу в свою войну против России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram