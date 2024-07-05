Космонавт Олег Артемьев рассказал участницам "Московского долголетия" истории о космических полетах

Он рассказал о космических полетах и о том, как проходит подготовка к выходу в открытый космос

Депутат Мосгордумы, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев встретился с участниками программы "Московское долголетие" в районе Бирюлево Восточное. Он рассказал о космических полетах и о том, как проходит подготовка к выходу в открытый космос.

По словам Артемьева, самое тяжелое – выходить в открытый космос в скафандре. Также он рассказал о меню космонавтов. В него входят творог с орехами, овсяные каши с фруктами, мясо, рыба, картофельное пюре, борщ, щи, бородинский хлеб, овощи, ветчина, сыр, печенье, чай и кофе.

Кроме того, космонавты ежедневно по два часа занимаются на тренажерах. Это позволяет поддерживать хорошую физическую форму и сохранять стрессоустойчивость.

Артемьев отметил, что "Московское долголетие" – уникальная программа. Она позволяет людям старшего возраста вести активный образ жизни, общаться с друзьями, заниматься любимыми делами и получать новые знания.

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