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Интрига раскрылась: Виктор Орбан прилетел в Москву

12:36
  • пятница
  • 05 июля 2024

Его визит до последнего момента не подтверждали официально

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Его самолет в пятницу, 5 июля, приземлился в столичном аэропорту Внуково. За три дня до этого Орбан побывал в Киеве, где предложил украинским властям согласиться на прекращение огня ради ускорения мирных переговоров.
Приезд Орбана на Украину вызвал переполох в западной прессе

Ни Кремль, ни официальный Будапешт до последнего момента не подтверждали планы визита Орбана в Россию, отделываясь уклончивыми формулировками о чувствительности темы привлечения венгерского премьера к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Прибытию Орбана в Москву предшествовало заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что венгерскому политику не давали мандат Евросоюза на визит в Россию, поскольку Брюссель исключает контакты с Москвой. Это означает, что Виктор Орбан выступает исключительно от имени Будапешта, но не от всего ЕС, хотя именно Венгрия с 1 июля стала на полгода председателем в Совете интеграционного объединения.

Западные журналисты, комментируя поездку Виктора Орбана в Киев, отмечали, что это первый случай с момента начала боевых действий на Украине, когда "самый пророссийский лидер ЕС посетит охваченную конфликтом страну".

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