Стало известно, где теперь будет жить Пугачева после отъезда с Кипра

Примадонне уже приготовили дом с охраной

После начала СВО признанный иноагентом Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и их детьми Гарри и Лизой покинули Россию и перебрались жить в Израиль. Дети начали ходить в местную школу, юморист анонсировал концерты по разным городам и континентам, а Примадонна всю себя посвятила быту.

Но не тут-то было. Вскоре обострился конфликт между Израилем и Палестиной, в результате после нескольких раз, когда Галкину и Пугачевой пришлось скрываться в бомбоубежище, супруги приняли решение перебраться на Кипр. Напомним, что у пары есть там элитная недвижимость и, как следствие, паспорта этой страны.

Но и на Кипре семейство долго не прожило. Стало известно, что Алла Пугачева приняла решение перебраться в Латвию. Это связано с тем, что сейчас в Лимассоле стоит страшная жара, и Примадонне в силу возраста и хронических заболеваний тяжело переносить высокую температуру воздуха. А вот в Юрмале сейчас +20 в тени, к тому же там Пугачева который год снимает виллу в частном секторе, неподалеку от подруги, певицы Лаймы Вайкуле.

"Алла будет в Юрмале через несколько дней – после выходных. Там для нее уже подготовили жилье – убрались в арендованном доме. И важное – в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана", - цитирует КП бывших работников артистов.

Сообщается, что вначале в Юрмалу приедет Алла Борисовна с детьми, а затем ее муж Максим. У него, кстати, запланированы концерте в Латвии в августе.

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