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Сунак подтвердил уход в отставку

13:07
  • пятница
  • 05 июля 2024

Его партия проиграла выборы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о своей отставке должности главы кабинета министров. Политик покинет поста лидера консерваторов, когда будет назначен его преемник.
Лейбористы уверенно лидируют на парламентских выборах в Британии

Обращаясь к нации после поражения на парламентских выборах, Сунак заявил, что ему жаль, но он "услышал ваш гнев, ваше разочарование" и принимает на себя ответственность, сообщает Sky News. Штаб-квартиру Консервативной партии Сунаку пришлось покидать под крики "Вечеринка окончена!" и "Пакуй чемоданы!" – политика освистали.

Еще до выборов Сунаку пришлось "признать, что люди не решаются снова оказать нам поддержку". Политик списал это на "трудные несколько лет для страны из-за ковида, войны на Украине и законопроектов".

Газета Daily Star, подводя итоги правления консерваторов, опубликовала пустой лист. Кот Ларри, давний обитатель Даунинг-стрит, который пересидел здесь уже четверых премьеров, тоже так и не дождался от Сунака обещанных во время его избрания икры и лобстеров.

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