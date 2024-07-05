Водителям каршеринга в Москве хотят автоматически снижать скорость

Инициатива разрабатывается столичным Дептрансом

В столичном Дептрансе задумались над тем, как контролировать скоростной режим в городе. Для этого совместно с научно-исследовательским центром НАМИ разработали проект, который будет контролировать, превышает водитель арендованного авто или нет.

"Встроенный датчик будет оценивать разрешенную скорость на дороге и автоматически ограничивать автомобиль. Пилотное тестирование такого устройства пройдет в рамках экспериментально-правового режима в несколько этапов. Сейчас ЭПР находится на согласовании с профильными органами власти. После вступления ЭПР в силу опытные водители будут тестировать автомобили на полигоне, после чего продолжат тестирование в городе", - сообщила руководитель проектов новой мобильности Дептранса и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Полина Стасюк.

Разработка - по аналогии с ограничением для арендованных электросамокатов. Они могут разгоняться максимум до 25 километров в час, а в некоторых зонах - и вовсе не больше 5-6.

На один каршеринговый автомобиль приходится около 1000 штрафов в месяц. В основном – за превышение скорости. В среднем – на 20 километров в час. То есть идея с контролем – интересная, но пока требует доработки.

"Теоретически, чтобы такая система работала, нужно, чтобы все автомобили, которые в потоке находятся, были оснащены такой функцией. Допустим, идет поток по улице - впереди идет автомобиль обычный, дальше идет автомобиль каршеринга с такой функцией, следом тоже обычный. И вдруг каршеринг начинает автоматически подтормаживать, потому что стоит знак 40. Водители другие тоже знают про знак 40, но знают еще про то, что у нас в правилах написано: "если 40, то можно ехать 59". Что происходит? Происходит авария", - объяснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

То есть даже если приравнять скорость к принятой в черте города (60 км/ч), то арендованные машины будут тормозить среднюю скорость потока. А учитывая периодические сбои в работе навигаторов, особенно в центре, можно предположить, что систему будет штормить. Та же история – при выполнении маневров. Человек знает, что он делает в этот самый момент, обгоняя идущий впереди автомобиль или применяя экстренное ускорение. Алгоритм, который контролирует датчик, этого не понимает.

Так или иначе, тестировать систему в Москве будут целый год. За это время станет понятно, как ее дорабатывать.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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