СК проверяет жалобы на незаконную застройку береговой полосы у реки Мещериха

Территорию у воды фактически захватили владельцы коттеджей

Вот уже несколько лет жители Дмитровского района не могут понять, как на реке Мещерихе появилась частная собственность. Два земельных участка выкупили в считанных метрах от воды, а один и вовсе по документам - прямо на воде. При этом законодательством приобретение земли в водоохранных зонах запрещено.

"Мы лишены и водного объекта, и береговой полосы, вдоль которой свободно можем гулять, ловить рыбу, плавать на лодке, но мы всего этого лишены, потому что эти земельные участки находятся в частной собственности", - объяснил Алексей Житков, общественный деятель.

Отсутствие свободного доступа к реке - далеко не главная проблема. Местные жители беспокоятся об экологии. На протяжении многих лет часть русла реки засыпали грунтом, а в пределах береговой линии появлялись новые дома.

Река Мещериха связывает и питает два озера - Долгое и Круглое. Ее протяженность - 17 километров. Местные жители уверены, что если так продолжится и дальше, то экологической катастрофы не миновать. Сначала они лишатся реки, а затем и озер.

Оценить точный ущерб экологии смогут только специалисты. Но одно ясно уже сейчас: река Мещериха нуждается в реабилитации. Только вот помочь ей пока никто не может - исключительно из юридических соображений. И все потому, что на реке есть земельные участки, которые находятся в частной собственности.

"Земельные участки, сформированные на акватории водного объекта и на береговой полосе, должны быть предварительно расформированы. После чего, отобрав проект с финансированием федеральным, провести в плановом периоде следующих лет работы по очистке", - объяснил Виталий Мосин, первый заместитель министра экологии Московской области.

В прокуратуре Московской области подтвердили незаконное получение земли в частную собственность: "По поручению прокуратуры проведены геодезические работы, по результатам которых зафиксированы пересечения земельных участков с границами акватории и береговой полосы водного объекта. В этой связи в мае текущего года прокуратурой в суд направлены три исковых заявления об истребовании из чужого незаконного владения в собственность государства частей вышеуказанных земельных участков".

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поставил проверку по обращению местных жителей на контроль. Окончательное решение остается за судом. Строительство домов пока продолжается.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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