СК проверяет жалобы на незаконную застройку береговой полосы у реки Мещериха

Территорию у воды фактически захватили владельцы коттеджей
Вот уже несколько лет жители Дмитровского района не могут понять, как на реке Мещерихе появилась частная собственность. Два земельных участка выкупили в считанных метрах от воды, а один и вовсе по документам - прямо на воде. При этом законодательством приобретение земли в водоохранных зонах запрещено.
"Мы лишены и водного объекта, и береговой полосы, вдоль которой свободно можем гулять, ловить рыбу, плавать на лодке, но мы всего этого лишены, потому что эти земельные участки находятся в частной собственности", - объяснил Алексей Житков, общественный деятель.
Отсутствие свободного доступа к реке - далеко не главная проблема. Местные жители беспокоятся об экологии. На протяжении многих лет часть русла реки засыпали грунтом, а в пределах береговой линии появлялись новые дома.
Река Мещериха связывает и питает два озера - Долгое и Круглое. Ее протяженность - 17 километров. Местные жители уверены, что если так продолжится и дальше, то экологической катастрофы не миновать. Сначала они лишатся реки, а затем и озер.
Оценить точный ущерб экологии смогут только специалисты. Но одно ясно уже сейчас: река Мещериха нуждается в реабилитации. Только вот помочь ей пока никто не может - исключительно из юридических соображений. И все потому, что на реке есть земельные участки, которые находятся в частной собственности.
"Земельные участки, сформированные на акватории водного объекта и на береговой полосе, должны быть предварительно расформированы. После чего, отобрав проект с финансированием федеральным, провести в плановом периоде следующих лет работы по очистке", - объяснил Виталий Мосин, первый заместитель министра экологии Московской области.
В прокуратуре Московской области подтвердили незаконное получение земли в частную собственность: "По поручению прокуратуры проведены геодезические работы, по результатам которых зафиксированы пересечения земельных участков с границами акватории и береговой полосы водного объекта. В этой связи в мае текущего года прокуратурой в суд направлены три исковых заявления об истребовании из чужого незаконного владения в собственность государства частей вышеуказанных земельных участков".
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поставил проверку по обращению местных жителей на контроль. Окончательное решение остается за судом. Строительство домов пока продолжается.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram