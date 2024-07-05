В столице прошел финал конкурса "Мисс Москва-2024"

Заветная корона украсила голову 20-летней Лилианы Булатовой

В столице прошел финал конкурса красоты и талантов "Мисс Москва-2024".

За победу боролись 50 стройных и обворожительных москвичек - от 18 до 32 лет. При этом каждая претендентка должна была продемонстрировать не только грацию, но также интеллект и шарм.

В итоге заветная корона украсила голову 20-летней Лилианы Булатовой. Теперь она будет представлять Москву на фестивале "Краса России - 2024".

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