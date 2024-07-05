Острый интерес: археологи нашли на Берсеневской набережной ножи и шпагу

У специалистов больше вопросов, чем ответов

"В столице найден клад", - несется в стройных рядах туристов. Многие вглядываются в Берсеневскую набережную, пытаясь понять, где именно пришлось искать. Ведь этот район изучен вдоль и поперек. Ан нет. Во время работ по благоустройству археологам удалось найти предметы, связанные либо с кузницей 19 века, либо с жизнью замечательных людей с Болотного острова.

"Болотный рынок - он всегда был с налетом серости, скажем так. Там всегда можно было не особо легальные вещи купить. И вполне там при рынке могли быть кузнецы. Та же шпага - она могла вполне себе быть отдана на какое-то исправление", - отметила Катерина Данилова, московский экскурсовод, руководитель Ассоциации представителей экскурсионной индустрии "Товарищество".

Кто был хозяином церемониальной шпаги - неизвестно. Но то, что на ней - ни капли крови, сомнения не вызывает.

"Она вполне могла работать для защиты. Но, в принципе, это была более парадная шпага, к форме. И для кадетов, и для учеников военных училищ", - указала Анастасия Бородкина, заведующая сектором камеральной обработки ООО "Археологические изыскания в строительстве".

Зачем ее гнули? Обо что сломали? И почему рядом с ней лежали режущие предметы в большом ассортименте? По словам главного археолога столицы Леонида Кондрашева, это просто уникальный вещевой комплекс. Реставраторам пришлось над ним как следует потрудиться, удалить ржавчину, покрыть защитным слоем. Ведь этот набор древних ножей - редкая удача. Им можно и сейчас отлично нашинковать капусту, мясо, кожу.

Сокровищем по тем временам ножи со шпагой назвать нельзя. На этом месте, почти в шаге от Кремля, вплоть до революции был крупнейший торговый центр столицы. Но богачи там не селились. И дело не в том, что этот район называли глухой окраиной. И не в соседстве с ушлыми торговцами нелегальным товаром.

"Наводнения очень сильные, и здесь из-за этого дешевая земля. Потому что никто здесь жить не хотел", - объяснила Данилова.

Что это было на самом деле - старинный склад металлолома или забытые вещи при переезде - пока можно только гадать. Находку отправят в музей. Где свое веское слово об острых артефактах обязательно скажут историки.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram