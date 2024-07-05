ВСУ ударили беспилотниками по Приморско-Ахтарску. Все подробности

Погибла шестилетняя девочка

Часть крыши здания обрушена. Осколки стекол разбросаны вдоль тротуара. Мало того, что ВСУ специально ставили цель атаковать мирные кварталы, так и время выбрали такое, чтобы дома было как можно больше людей. Многие уже спали. Жильцы рассказывают: в момент удара сначала даже не поняли, что произошло.

На месте работают экстренные службы - разбирают завалы. Дорога к самому дому перекрыта - сохраняется угроза обрушения. Жители поврежденной трехэтажки сейчас в пункте временного размещения.

После варварской атаки ВСУ на жилой дом в больницах остаются пятеро пострадавших. За жизнь шестилетней Насти врачи боролись до последнего. В момент удара девочка вместе со своей семьей находилась в машине - они пытались покинуть зону обстрела. Настя получила осколочное ранение в живот.

"К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Всем окажем всю необходимую помощь", - заявил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Ремонтно-восстановительные работы ведут на городской энергоподстанции, которая питала значительную часть Приморско-Ахтарска. По факту атаки беспилотников возбуждено уголовное дело. В Минобороны сообщили: за прошедшую ночь над Краснодарским краем было сбито 14 украинских беспилотников.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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