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В ОП презентовали проект психологической поддержки семей участников СВО

14:52
  • пятница
  • 05 июля 2024

Это будет единый федеральный телеграм-чат

В Общественной палате России прошла презентация проекта медицинской психологической поддержки семей участников спецоперации - "КСВО. Разговор с психологом".

Это будет единый федеральный телеграм-чат, где в онлайн формате можно будет получить развернутый комментарий по различным проблемам: симптомы депрессии и бессонницы, панические атаки и тревожные состояния. Кроме того, участники проекта будут получать памятки и полезную информацию от профильных медиков - о том, как преодолеть сложные жизненные ситуации.

Проект планируют запустить 22 июля.

"Этот чат поможет семьям воинов Отечества и участникам СВО - при любых ситуациях, которые они испытывают. Любые эмоциональные переживания, тревоги, горевания и так далее. Я думаю, что медицинские психологи государственного уровня смогут максимально помочь. Это абсолютно бесплатно", - сообщил Евгений Мартынов, член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Здравконтроль".

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Центр поддержки семей участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки участников СВО
Центр поддержки семей участников СВО
Центр поддержки семей участников СВО
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