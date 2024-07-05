Столтенберг: Украина станет союзником НАТО до 2034 года

Политик не объяснил, что означает эта формулировка

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на то, что "Украина станет союзником" альянса в течение следующего десятилетия.

Как отмечает Westfälische Nachrichten, в ответ на вопрос о возможном расширении НАТО в ближайшие 10 лет политик выразил надежду на то, что Украина "станет союзником". Уточнять, подразумевается ли под этой формулировкой полноценное членство, он не стал.

Столтенберг также отметил, что в альянсе ведутся дискуссии о том, чтобы охарактеризовать процесс присоединения Украины "как необратимый, то есть как неостановимый".

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявлял, что "руководители Украины являются реалистами и знают, что страна, которая ведет войну, на которую напали, не будет принята в НАТО". По его словам, на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украине лишь "покажут перспективу" членства в альянсе.

При этом источники утверждают, что в альянсе уже согласовали выделение Украине в 2025 года 40 миллиардов евро в качестве военной помощи. На саммите НАТО в Вашингтоне останется лишь формализовать договоренность — подписать документ о выделении Киеву денег.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram