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Столтенберг: Украина станет союзником НАТО до 2034 года

13:42
  • пятница
  • 05 июля 2024

Политик не объяснил, что означает эта формулировка

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на то, что "Украина станет союзником" альянса в течение следующего десятилетия.

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Как отмечает Westfälische Nachrichten, в ответ на вопрос о возможном расширении НАТО в ближайшие 10 лет политик выразил надежду на то, что Украина "станет союзником". Уточнять, подразумевается ли под этой формулировкой полноценное членство, он не стал.

Столтенберг также отметил, что в альянсе ведутся дискуссии о том, чтобы охарактеризовать процесс присоединения Украины "как необратимый, то есть как неостановимый".

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявлял, что "руководители Украины являются реалистами и знают, что страна, которая ведет войну, на которую напали, не будет принята в НАТО". По его словам, на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украине лишь "покажут перспективу" членства в альянсе.

При этом источники утверждают, что в альянсе уже согласовали выделение Украине в 2025 года 40 миллиардов евро в качестве военной помощи. На саммите НАТО в Вашингтоне останется лишь формализовать договоренность — подписать документ о выделении Киеву денег.

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