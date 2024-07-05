Песков рассказал, что будут обсуждать Путин и Орбан

Венгерский премьер прилетел в Москву

В ближайшее время в Кремле состоятся переговоры президента России Владимира Путина и главы венгерского правительства Виктора Орбана. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подтвердил в комментарии журналисту Павлу Зарубину, что политики будут обсуждать в том числе и Украину. Какие-либо подробности пресс-секретарь президента России раскрывать не стал. Другие темы общения Путина и Орбана Песков не назвал.

При этом Виктор Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии". В своих социальных сетях он опубликовал фотографию в столичном аэропорту Внуково с подписью "Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва".

Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси подтвердил, что прибывший в Москву Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но их темы чиновник раскрыть не смог.

Прибытию Орбана в Москву предшествовало заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что венгерскому политику не давали мандат Евросоюза на визит в Россию, поскольку Брюссель исключает контакты с Москвой. Это означает, что Виктор Орбан выступает исключительно от имени Будапешта, но не от всего ЕС.

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