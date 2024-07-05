ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал, что будут обсуждать Путин и Орбан

13:17
  • пятница
  • 05 июля 2024

Венгерский премьер прилетел в Москву

В ближайшее время в Кремле состоятся переговоры президента России Владимира Путина и главы венгерского правительства Виктора Орбана. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Интрига раскрылась: Виктор Орбан прилетел в Москву

Спикер Кремля подтвердил в комментарии журналисту Павлу Зарубину, что политики будут обсуждать в том числе и Украину. Какие-либо подробности пресс-секретарь президента России раскрывать не стал. Другие темы общения Путина и Орбана Песков не назвал.

При этом Виктор Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии". В своих социальных сетях он опубликовал фотографию в столичном аэропорту Внуково с подписью "Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва".

Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси подтвердил, что прибывший в Москву Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но их темы чиновник раскрыть не смог.

Прибытию Орбана в Москву предшествовало заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что венгерскому политику не давали мандат Евросоюза на визит в Россию, поскольку Брюссель исключает контакты с Москвой. Это означает, что Виктор Орбан выступает исключительно от имени Будапешта, но не от всего ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и Виктор Орбан
Владимир Путин и Виктор Орбан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.