Женская сила в полной красе: кто такая новая первая леди Великобритании

Премьер-министром стал лидер лейбористов Кир Стармер

В Великобритании прошли всеобщие выборы. Победу одержала Лейбористская партия, руководителем которой является 61-летний Кир Стармер. По итогам выборов, предварительно, лейбористы заняли 390 мест в нижней палате парламента из 650 возможных. У консерваторов всего 99 мест. Действующий премьер-министр Риши Сунак уже признал поражение, анонсировал свою отставку и поздравил Стармера.

Тот, в свою очередь, уже рвется в бой и обещает приступить к "изменению страны". Сегодня, 5 июля, Кир Стармер должен попасть на аудиенцию к королю Карлу III, который поручит ему сформировать новое правительство. После этого новоиспеченный премьер-министр поедет на Даунинг-стрит и обратится к нации.

Меж тем общественность заинтересовалась личной жизнью Кира Стармера. Первую леди Великобритании зовут Виктория. Будущие супруги познакомились во время своей адвокатской карьеры, но их общение не сразу заладилось - Виктория не переносила снобства Кира, и пара часто сталкивалась с разногласиями во время совместной работы над документами. Например, однажды Кир позвонил в офис Виктории по поводу точности некоторых бумаг, и прежде чем повесить трубку, он услышал, как Виктория воскликнула: "Да кем, черт возьми, он себя возомнил?".

Воли к успеху ей явно не занимать. Еще будучи студенткой будущая первая леди Великобритании победила в студенческой президентской гонке Кардиффского университета, собрав вдвое больше голосов, чем ее ближайший соперник. Затем были годы работы в адвокатской фирме, специализирующейся на "уличных преступлениях" и участие в предвыборной кампании бывшего премьер-министра Тони Блэра, сообщает Vogue. У пары двое детей: 16-летний сын и 13-летняя дочь. "Женская сила в полной красе", - считают комментаторы в Сети.

Ранее Риши Сунак объявил об уходе с поста премьера-министра Британии и главы Консервативной партии. Забавно, что перед выходом Сунака и его супруги сначала журналистам предстал кот Ларри, который ранее в соцсети Х сообщил, что “в память о старых временах нагадил в ботинок премьеру“.

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