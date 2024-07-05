В Кремле начались переговоры Путина и Орбана

Венгерский премьер приехал в Москву, не имея мандата ЕС

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 5 июля, принял в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главу венгерского Министерства иностранных дел Петера Сийярто.

Открывая переговоры, президент России отметил, что очень рад видеть Орбана в Москве. Венгерский премьер в ответ назвал встречу с российским лидером особенной.

Владимир Путин подчеркнул, что политикам есть о чем поговорить — российский лидер рассчитывает на обмен мнениями по разным вопросам, включая двусторонние отношения. Он также предложил поговорить о ситуации на Украине, пообещав ознакомить Орбана с деталями предложений по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости.

2 июля Виктор Орбан провел переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Венгерский политик предложил собеседнику подумать над прекращением огня, чтобы ускорить мирные переговоры, но Зеленский отверг эту инициативу.

Между тем представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Орбан не координировал свой визит в Москву с Еврокомиссией. Премьер-министр Венгрии, по словам Мамера, "подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать".

Чиновник также заявил, что этот визит ставит под вопрос традиционную поездку еврокомиссаров в Венгрию как страну — председателя Совета ЕС, которая должна была пройти после летних каникул.

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