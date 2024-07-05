Обвинение запросило по шесть лет колонии для Беркович* и Петрийчук*

Им вменяется оправдание терроризма

Прокуратура просит назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* (внесены Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Об этом в пятницу, 5 июля, рассказали адвокаты подсудимых.

Также обвиняемых просят лишить права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет сроком на четыре года, сообщает "Интерфакс".

Во Втором Западном окружном военном суде в закрытом режиме продолжается рассмотрение дела Беркович* и Петрийчук*, обвиняемых в оправдании терроризма из-за появления в Сети съемок с читки пьесы "Финист Ясный сокол". Она, согласно официальному анонсу, рассказывает "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию".

Женщины находятся под стражей уже больше года — в мае 2023 года суд решил поместить их в следственный изолятор, после чего мера пресечения в виде ареста неоднократно продлевалась. Подсудимые отказываются признать свою вину во вменяемом им преступлении.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", в суде был допрошен некий свидетель, побывавший и на читке пьесы, и на спектакле. Мужчина заявил, что снимал спектакль на видеокамеру телефона, чтобы показать "другу с Северного Кавказа", но в итоге решил обратиться с этой записью в полицию, поскольку в постановке "террористы показаны жертвами, а виновным выставили российское государство".

* лица, внесенные Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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