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Потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек

14:24
  • пятница
  • 05 июля 2024

Украинская армия по-прежнему не может похвастаться успехами на фронте

Совокупные потери украинских войск за последнюю неделю превысили 13,5 тысячи человек. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказало Министерство обороны России.

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Как сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства, за неделю было сбито 14 ракет Storm Shadow, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотник противника.

Уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины. Ликвидированы три безэкипажных катера ВМС Украины.

Серьезный ущерб был причинен ударами российских бойцов и украинской военной инфраструктуре. Поражены два объекта оборонки, НПЗ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников.

В интернете было опубликовано видеообращение военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Они пожаловались украинскому президенту Владимиру Зеленскому на большие потери личного состава из-за ошибок командования.

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