В ГД предложили конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции

Внесены соответствующие поправки

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, предлагающий сделать организацию нелегальной миграции финансово невыгодной. Если поправки будут приняты, в качестве наказания за это преступление начнут конфисковывать имущество.

В настоящее время организация незаконного въезда в Россию, пребывания или транзита иностранцев или лиц без гражданства карается наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет. Конфискация имущества не предусматривается, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев подчеркнул стратегическую значимость решения совместными усилиями всех ведомств и региональных властей задач по противодействию незаконной миграции. Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года, закрыли въезд в страну 100 тысячам иностранных граждан.

В июне в Федеральной службе безопасности рассказали, что в Подмосковье вынесли приговор бывшему главному врачу за организацию незаконного канала въезда украинцев в Россию. Он организовал выдачу мигрантам справок с несуществующими диагнозами для прохождения обследования в одном из филиалов больницы — так в Россию попало более 150 нелегалов.

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