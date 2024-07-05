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В ГД предложили конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции

14:42
  • пятница
  • 05 июля 2024

Внесены соответствующие поправки

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, предлагающий сделать организацию нелегальной миграции финансово невыгодной. Если поправки будут приняты, в качестве наказания за это преступление начнут конфисковывать имущество.
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В настоящее время организация незаконного въезда в Россию, пребывания или транзита иностранцев или лиц без гражданства карается наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет. Конфискация имущества не предусматривается, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев подчеркнул стратегическую значимость решения совместными усилиями всех ведомств и региональных властей задач по противодействию незаконной миграции. Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года, закрыли въезд в страну 100 тысячам иностранных граждан.

В июне в Федеральной службе безопасности рассказали, что в Подмосковье вынесли приговор бывшему главному врачу за организацию незаконного канала въезда украинцев в Россию. Он организовал выдачу мигрантам справок с несуществующими диагнозами для прохождения обследования в одном из филиалов больницы — так в Россию попало более 150 нелегалов.

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