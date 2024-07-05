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Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным

14:36
  • пятница
  • 05 июля 2024

Турецкий лидер разоткровенничался в самолете

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в среду, 3 июля, в Астане в рамках ШОС. Лишь сейчас, в самолете по пути из Казахстана, турецкий президент решил раскрыть журналистам детали разговора с российским коллегой.

В частности, стороны обсудили ситуацию на Украине, в Газе и Сирии. Эрдоган выразил мнение, что некоторые западные страны прокладывают путь к Третьей мировой войне, в то время как Путин заявляет о мире.

"Очевидно, что торговцам оружием нужны деньги. А рынок для торговцев оружием - это Запад", - приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

Эрдоган отметил, что следит за развитием событий на Украине и надеется на скорое завершение конфликта. Более того, президент Турции выразил готовность быть посредником в этом вопросе.

"Мы проводили переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с первого дня конфликта. В ходе этих переговоров у нас была возможность обсудить вопросы о том, куда может дойти наше посредничество, насколько оно может быть эффективным", - сообщил Эрдоган.

В свою очередь, Владимир Путин может способствовать нормализации отношений Турции и Сирии. Не исключено, что в скором времени российский президент посетит Анкару с визитом. Однако о точной дате говорить пока рано, отмечают в канцелярии турецкого лидера.

"Все годы, прошедшие на сирийской арене, ясно показали всем, что необходимо создать механизм постоянного урегулирования. Сирии, чья инфраструктура была разрушена, а народ дезорганизован, необходимо встать на ноги и положить конец нестабильности", - приводит слова турецкого президента агентство.

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