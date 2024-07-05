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Столтенберг открестился от визита Орбана в Москву

15:17
  • пятница
  • 05 июля 2024

Венгерский политик не представляет НАТО в России

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан в ходе своего визита в Москву представляет не Североатлантический альянс а лишь собственное государство. С таким заявлением выступил в пятницу, 5 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Норвежский политик при этом подтвердил, что официальный Будапешт проинформировал НАТО о визите Виктора Орбана в Москву, результаты которого будут обсуждаться на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне.

Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Орбан поддержит итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне с осуждением России, подчеркнув, что "территориальная целостность Украины должна соблюдаться".

Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, также прибывший в Москву, заявил, что встреча венгерского премьера с президентом России Владимиром Путиным должны стать шагом к достижению мира на Украине, сообщает ТАСС.

Однако своеволием Орбана недовольны и в руководстве Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что венгерский политик не координировал свой визит в Москву с Брюсселем. Своими действиями премьер-министр Венгрии, по словам Мамера, "подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать".

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