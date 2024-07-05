ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Карл III выдал мандат на формирование нового британского кабмина

15:05
  • пятница
  • 05 июля 2024

Делать это будет лидер лейбористов Кир Стармер

Лидер лейбористов Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказали в Букингемском дворце.

Лейбористы уверенно лидируют на парламентских выборах в Британии
Женская сила в полной красе: кто такая новая первая леди Великобритании

Король Великобритании Карл III в соответствии с протоколом и британскими законами выдал Стармеру мандат на формирование нового правительства в ходе личной аудиенции. Далее Киру Стармеру предстоит выступить с обращением к британской нации уже в качестве премьер-министра, сообщает ТАСС.

Комментируя результаты выборов, лидер лейбористов заявил, что британский народ готов к переменам — к "завершению политики бедности и возвращению политики общественных благ".

Но этом фоне консерваторов, чей лидер Риши Сунак лишился по итогам выборов премьерского поста, критикуют особенно громко. Газета Daily Star, подводя итоги правления тори, опубликовала пустой лист.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Карл III
Карл III
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.