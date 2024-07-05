Карл III выдал мандат на формирование нового британского кабмина

Делать это будет лидер лейбористов Кир Стармер

Лидер лейбористов Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказали в Букингемском дворце.

Король Великобритании Карл III в соответствии с протоколом и британскими законами выдал Стармеру мандат на формирование нового правительства в ходе личной аудиенции. Далее Киру Стармеру предстоит выступить с обращением к британской нации уже в качестве премьер-министра, сообщает ТАСС.

Комментируя результаты выборов, лидер лейбористов заявил, что британский народ готов к переменам — к "завершению политики бедности и возвращению политики общественных благ".

Но этом фоне консерваторов, чей лидер Риши Сунак лишился по итогам выборов премьерского поста, критикуют особенно громко. Газета Daily Star, подводя итоги правления тори, опубликовала пустой лист.

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