Столтенберг потребует от НАТО выделять Киеву 40 миллиардов евро в год

Это нижняя планка возможной помощи Украине

Страны НАТО должны договориться на саммите о выделении ежегодно как минимум 40 миллиардов евро на военную поддержку Украины. О своих ожиданиях от форума, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг напомнил, что 40 миллиардов - это цифра, которую ежегодно предоставляли Украине страны НАТО. Он настаивает, что ее необходимо зафиксировать как планку на перспективу. Генсек рассчитывает, что страны НАТО договорятся поддерживать этот базовый уровень. По словам генсека НАТО, это позволит справедливо распределять бремя и предоставлять помощь на основе ВВП.

Столтенберг добавил, что НАТО планирует на ежегодной основе проводить ревизию военной помощи, оказываемой Киеву. В любом случае, альянс сделает все, чтобы до 2025 года согласовать эту военную помощь, приводит слова генсека НАТО РИА Новости.

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