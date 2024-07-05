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Путин оценил переговоры с Орбаном

16:56
  • пятница
  • 05 июля 2024

Венгерский премьер прибыл в Москву с рабочим визитом

Переговоры с Виктором Орбаном были насыщенными. Владимир Путин заявил об этом в пятницу на пресс-конференции по итогам своих переговоров в Кремле с венгерским коллегой, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Как отметили в Кремле, это была инициатива венгерской стороны.

По словам Путина, Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике. Так, страны продолжают работу по проекту АЭС "Пакш", передает  РИА Новости.

Будапешт сейчас председательствует в Совете ЕС. Визит Орбана в российскую столицу последовал за поездкой в Киев, прошедшей 2 июля. Венгерский премьер предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому условия прекращения огня, однако тот их отверг. Тема Украины стала одной из главных в ходе беседы двух лидеров в Москве.

"Премьер и президент друг друга хорошо знают, поэтому был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса прежде всего. Ну и двусторонние вопросы тоже были затронуты", - сообщил помощник президента России Юрий Ушаков (цитата по РИА Новости).

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