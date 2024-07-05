Сергей Собянин вручил государственные награды московским врачам и медсестрам

Каждый из них внес большой вклад в развитие здравоохранения столицы

От их профессионализма и навыков зависит здоровье и жизни горожан. Они проводят до 100 миллионов посещений в год. Сегодня в Белом зале городской мэрии чествовали лучших медиков. Сергей Собянин вручил им государственные награды и награды города Москвы. Мэр отметил, что развитие здравоохранения - задача приоритетная. В следующем году завершится модернизация амбулаторного звена. Возводят новые больницы, реконструируют старые. Стационары оснащают самым передовым оборудованием, в том числе с искусственным интеллектом, чтобы все жители могли получать качественную помощь.

В Белом - самом торжественном зале мэрии - фотографии гостей всегда выходят удачными. Сегодня сюда приглашены очень важные для Москвы горожане, признается в своем вступительном слове Сергей Собянин. И подчеркивает: прошедший не так давно день медицинского работника - это не только профессиональный праздник. Это праздник, который касается всех москвичей.

"Сегодня большинство москвичей говорит: "Да, в Москве здравоохранение качественное! Врачи относятся хорошо, и мы в целом довольны здравоохранением". Я думаю, что это ненадолго. Потому что уровень требовательности вырастает по мере нашего движения вперед. Но это и хорошо. Мы тоже будем двигаться вместе с вами. Спасибо огромное за ваш труд. За то, что вы вкладываете свою душу и сердце в эту замечательную профессию медицинского работника. Спасибо вам большое", - сказал Собянин.

Хирурги, травматологи, педиатры, медсестры - каждый внес большой вклад в развитие здравоохранения столицы. Теперь за многолетнюю добросовестную работу из рук мэра они получают медали Луки Крымского, а также почетные звания. Среди награжденных теперь новые заслуженные работники здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач Москвы и почетный медик. На рабочем месте они профи своего дела, а вот сейчас волнуются.

"Хочется поблагодарить вас за высокую оценку труда, за возможность получения награды. Спасибо за командную работу", - сказала Вера Абучина, заведующая отделением УЗИ НИИ Склифосовского.

"Разрешите поблагодарить вас за высокую награду, за то, что мы работаем в таком современном новом корпусе, оснащенном самым высокотехнологичным новым оборудованием", - отметила Ирина Ли, главврач московского клинического научно-практического центра им. Логинова.

Новейшие технологии, новые здания - это все масштабные реформы здравоохранения. Так, стационары всего за несколько лет превратились в суперсовременные центры. Полностью поменялись и городские поликлиники, на реконструкцию которых столичные власти не жалеют ни сил, ни средств.

"Это, конечно, большая огромная задача, но вы видите, что мы от неё не отступаем. Если уже взялись реконструировать поликлиники, мы взяли не одну, а все! Как это мы любим и как это мы умеем делать. И этот процесс, я думаю, уже в следующем году завершится. И вся наша поликлиническая сеть будет на высоком уровне. По крайней мере, где-то лучше в мире мы уже точно не найдем", - рассказал Собянин.

Отдельное внимание столица уделяет доступности здравоохранения. Чтобы каждый москвич пришел к врачу и мог получить медпомощь высочайшего уровня.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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