В Кремле рассказали, чьей идеей был приезд Орбана в Москву

До последнего момента информацию о визите не подтверждали

Переговоры президента России Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана будут продолжаться столько, сколько потребуется. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил спикер Кремля, венгерский политик приехал в Москву по собственной инициативе. Поездка была организована оперативно: предложение о визите Орбана в российскую столицу было получено 3 июля, а уже 5 июля его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.

Между тем Орбан по завершении открытой части переговоров с Путиным опубликовал в соцсетях фотографии из Москвы. На одной из них — логотип председательства Венгрии в Совете ЕС. В подписи к снимку Орбан подчеркнул, что "мир должен быть достигнут".

Приезд Виктора Орбана в Москву вызвал настоящий переполох в Евросоюзе и в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг признал, что официальный Будапешт проинформировал военно-политический блок о визите Виктора Орбана в Москву, но подчеркнул, что это поездка не представляет НАТО, а лишь саму Венгрию.

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, венгерскому политику не давали мандат Евросоюза на визит в Россию, поскольку Брюссель исключает контакты с Москвой. Поездка Орбана, по словам Борреля, связана "исключительно с двусторонними отношениями между Венгрией и Россией".

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