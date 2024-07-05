Украинский генерал объяснил новый успех российских военных в зоне СВО

У наших вооруженных сил очередное достижение

Стало известно, что российские военные продвинулись под Торецком в ДНР. Об этом рассказал бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он не стал много распространяться на эту тему, однако признал успех российских военных и объяснил, как так получилось.

"Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах", - цитирует украинского генерала РИА Новости со ссылкой на NV.

Романенко признал, что сложная ситуация сложилась в районе города Часов Яр. Украинские солдаты вынуждены отступать из-за массированных ударов российской артиллерии и из-за недоукомплектованности подразделений.

Ранее стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО. Так, гвардии прапорщик Владимир Кузнецов лично ликвидировал троих боевиков, а младший сержант Сергей Тарасюк с помощью беспилотника обнаружил группу украинских диверсантов и, передав координаты врага нашим артиллеристам, корректировал удары по боевикам.

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