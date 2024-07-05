ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский генерал объяснил новый успех российских военных в зоне СВО

15:33
  • пятница
  • 05 июля 2024

У наших вооруженных сил очередное достижение

Стало известно, что российские военные продвинулись под Торецком в ДНР. Об этом рассказал бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он не стал много распространяться на эту тему, однако признал успех российских военных и объяснил, как так получилось.

"Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах", - цитирует украинского генерала РИА Новости со ссылкой на NV.

Романенко признал, что сложная ситуация сложилась  в районе города Часов Яр. Украинские солдаты вынуждены отступать из-за массированных ударов российской артиллерии и из-за недоукомплектованности подразделений.

Ранее стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО. Так, гвардии прапорщик Владимир Кузнецов лично ликвидировал троих боевиков, а младший сержант Сергей Тарасюк с помощью беспилотника обнаружил группу украинских диверсантов и, передав координаты врага нашим артиллеристам, корректировал удары по боевикам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Оператор FPV-дрона ВС России
Оператор FPV-дрона ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.