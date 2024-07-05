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Киев разгневала несогласованная с ним поездка Орбана в Москву

15:45
  • пятница
  • 05 июля 2024

МИД против переговоров по Украине без ее участия

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву не был согласован с Киевом. МИД Украины выразил возмущение по этому поводу.

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Как указано в сообщении украинского ведомства, решение совершить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Киев выступает против переговоров по Украине без ее участия.

2 июля премьер Венгрии побывал в Киеве, где обсудил возможности урегулирования конфликта на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским. В Москву Виктор Орбан прибыл 5 июля. Это первый визит в Россию западного лидера с апреля 2022 года. Переговоры венгерского премьера с российским президентом Владимиром Путиным проходят за закрытыми дверями, передает ТАСС.

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