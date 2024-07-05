Москвичам предложили брать пример с капибар из-за грозы

В Москве и Подмосковье введен "оранжевый" уровень погодной опасности

Семейство капибар, обитающее в Московском зоопарке, решило спрятаться от непогоды. Как отмечается в Telegram-канале зоопарка, животные как будто почувствовали приближение грозы.

Жителям и гостям столицы предлагают брать пример с капибар, которые дружно покинули лужайку и отправились домой, чтобы укрыться от разгула стихии.

В Москве и Подмосковье действует "оранжевый" уровень погодной опасности — предупреждение из-за грозы останется в силе до полуночи 6 июля. При этом прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20 – 25 метров в секунду, а с 12:00 до 21:00 имеется опасность формирования смерчей, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

При этом температура воздуха остается аномально высокой — на семь и более градусов выше климатической нормы.

Тем временем последствия непогоды устраняют в Смоленской, Новгородской и Иркутской областях. В центре Йошкар-Олы после дождичка в четверг образовались локальные водоемы, в Великом Новгороде порывом ветра сорвало кровлю торгового павильона, в получасе езды от Иркутска молния ударила в хозяйственную постройку.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России предупредили, что на этом опасный разгул стихии не закончится. Грозы и ветер до 27 метров в секунду ожидаются 5 июля на территории 13 субъектов Российской Федерации, что может привести к нарушению жизнеобеспечения населения.

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