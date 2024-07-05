Почти 90% бюджетных нужд Украины финансирует Запад

Соединенные Штаты выделяют очередной пакет военной помощи Украине на более чем 2 миллиарда долларов. Деньги эти пойдут на закупку ракет, артиллерийских снарядов и прочих боеприпасов, в том числе на примерно 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО "Пэтриот". Но Киев не был бы Киевом, если бы не постарался присесть на два стула - в интервью "Блумберг" гражданин Украины Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, если тот знает, как закончить войну. Более того, глава киевского режима хотел бы посмотреть план Трампа по окончанию украинского конфликта, не несёт ли он риски для украинской государственности. Ведь, подчеркнул Зеленский, Соединенные Штаты, оказывается, не могут планировать жизнь Украины.

Год назад у Киева была безлимитная военная помощь и полная информационная поддержка Запада. Сейчас осталась только военная помощь, и то с оговорками. О победе Украины не говорят даже самые ангажированные журналисты. В СМИ все чаще можно увидеть критику Зеленского и его ближайшего окружения. Под удар попал глава офиса Андрей Ермак. По мнению "Таймс", многие на западе и даже в Киеве обеспокоены растущим влиянием Ермака на Зеленского. Тот же обвинения в зависимости от своего подчиненного отрицает.

По мнению Зеленского, критика Ермака — это попытка нанести удар по самому президенту. Глава киевского режима считает, что за атакой на руководителя его офиса стоит Россия, но не только. Впрочем, других причастных он не назвал. Зато охотно поделился своим мнением относительно мирных инициатив Дональда Трампа. Точнее, в ультимативной форме потребовал от кандидата в президенты США незамедлительно рассказать ему подробности. По мнению экспертов, все дело в политической недальновидности украинских руководителей. На позапрошлых выборах в США Украина в лице предшественника Зеленского Петра Порошенко также безусловно поддерживала демократов.

"Делала все, чтобы любыми способами протащить во власть госпожу Клинтон. Однако, как говорят на Украине "не так сталося, як гадалося", президентом Соединенных Штатов стал Трамп. И вот на сегодняшний день также господин Зеленский мечтает о том, что все-таки Байден, либо кто-то из его команды будет баллотироваться и все-таки победят на этих выборах, а господин Трамп будет всего лишь на всего той фигурой, которая потерпит поражение. Однако, как вы правильно заметили, картина совершенно другая на сегодняшний день", - рассказал военный эксперт (Украина) Юрий Дудкин.

О том, что именно Зеленский затягивает боевые действия, начинают говорить даже на западе. Главе киевского режима, очевидно, это не нравится, поэтому его офис тщательно фильтрует иностранных журналистов, которым разрешен доступ к телу. На интервью зовут максимально лояльных пропагандистов, которые не зададут неудобные вопросы. В этой ситуации особенно неожиданно прозвучало заявление Такера Карлсона, который на неделе подтвердил скорое интервью с Зеленским:

"Похоже, у нас есть интервью Зеленского. Мы пытались в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Цель состоит в том, чтобы предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что интервью скоро выйдет".

Впрочем, предвкушение острого разговора продлилось недолго. Из офиса украинского президента пришло опровержение. В котором Карлсона уже традиционно обвинили в работе на Россию.

Если бы мог, Зеленский, скорее всего, отказался бы и от встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Но Будапешт сейчас председательствует в Совете ЕС, поэтому парламентера пришлось принять. Орбан не стал тратить время на расшаркивания, а сразу предложил Зеленскому подумать о прекращении огня.

"Венгрия ценит мирные инициативы президента Зеленского, поэтому мы попросили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров с Москвой", - заявил Орбан.

Сарказм Венгрии по поводу мирных инициатив Киева Зеленский с Ермаком не оценили и даже дали команду фас на резкую критику Орбана в местных СМИ. По Украине стали распространять слухи, что венгерский премьер приезжал зондировать почву на предмет отъема у Украины Закарпатья. В итоге первые лица даже не прокомментировали мирное предложение Орбана, отрядив для этого одного из заместителей Ермака Игоря Жовкву.

Не менее четкая позиция, а, точнее, мечта Украины связана с блоком НАТО. Туда Зеленский стремится сильнее, чем в ЕС. Впрочем, как и в ЕС, ему постоянно отказывают, периодически кидая утешительные кости вроде подписания ничего не значащих дорожных карт и прочих договоров о намерениях.

Но на этой неделе вместо очередной кости прилетела зрада, то есть предательство. Сначала выяснилось, что уже бывший генсек Столтенберг не сумел убедить союзников взять на себя обязательства по многолетнему финансированию Киева. А потом произошел контрольный выстрел - влиятельная газета "Телеграф" сообщила, что одна из причин, по которой Украине нельзя даже мечтать о членстве в НАТО в ближайшее время, это запредельный уровень коррупции. Эксперты, впрочем, считают, что таким образом запад просто пытается скрыть реальность. А она такова, что перспективы Киева всем понятны, и ввязываться в заведомо проигрышную авантюру у альянса желания нет.

"Взятки несоизмеримы просто со здравым смыслом. И в Евросоюзе, и в НАТО это знают, безусловно. Но это не основная причина. Там прекрасно понимают, что Украину ждет дальнейший раздел между теми государствами, что с нею граничат. Ввиду недалекости украинских политиков, которые в свое время пошли на поводу у запада. И не имели никогда ни суверенности, ни своей отличной точки зрения от западной точки зрения. Второе, что не менее важно – Украина не имеет своей экономики", - отметил Юрий Дудкин.

Почти 90 процентов бюджетных нужд Украины финансирует Запад. Уровень внешнего долга запредельный, а кредиторы отказались его прощать или хотя бы перенести выплаты. У Украины остался месяц, чтобы избежать дефолта. При всем этом масштаб воровства такой, что до адресатов не доходит и половина западной помощи. Зато исправно доходят автопоезда с элитными автомобилями. Экономные европейцы удивляются, что украинцы, которые вроде бы должны считать каждую гривну, скупают предметы роскоши и дорогие авто.

На неделе появилась информация, что даже супруга Зеленского Елена приобрела уникальный "Бугатти" за 4,5 миллиона евро. При ближайшем рассмотрении новость оказалась вымыслом. И не из-за цены машины, ведь у Зеленской, очевидно, достаточно денег, чтобы покупать себе по "Бугатти" в день. Доказательства в виде чека и видеопоздравления якобы от сотрудника компании выглядели слишком неправдоподобно.

Вскоре и сама компания "Бугатти" опровергла покупку. В фейке по традиции обвинили Россию. Впрочем, по мнению даже украинских экспертов, заказчик такой сомнительной в плане качества исполнения попытки очернить чету Зеленских, скорее всего, живет в Киеве и зовут его Петр Порошенко. В последние месяцы, почувствовав слабость дуэта Ермак-Зеленский, экс-президент Украины с удвоенной энергией начал напоминать о себе на западе и внутри страны. Например, хвастаться своим вкладом в безвизовый режим с ЕС.

Вот только былой радости от безвиза уже нет. Даже зомбированные местной пропагандой украинцы уже не радуются возможности выпить кофе в венской опере. Тем более, что и за границу большинство мужчин просто не выпускают. У любителей евроинтеграции сейчас другие заботы – как бы зарядить телефон, пока есть электричество.

Похоже, что украинцы перестают верить даже самому главному фейку пропаганды – успехам ВСУ в стиле "еще несколько дней и погоним русских за Урал". Этому способствуют все те же западные СМИ. Авторитетный WSJ не без грусти констатирует – у Киева нет сил для мощной атаки. Речь и о людях, и о технике.

Asia Times и вовсе рисует для режима Зеленского катастрофическую перспективу – конфликт на Украине закончится полной капитуляцией Киева. Конечно, выход из этой ситуации есть. Владимир Путин на этой неделе еще раз объяснил подход России к мирным переговорам. Сначала полная остановка боевых действий со стороны Киева, вывод украинских войск и только потом предметный разговор. Однако вопрос, с кем его можно вести. Нынешние обитатели бункера на Банковой на это явно не способны.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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