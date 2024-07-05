Самый дорогой инфраструктурный проект СССР: БАМ празднует 50-летие

За 10 лет в строительстве БАМа приняли участие около двух миллионов человек

8 июля мы отметим пятидесятилетие Байкало-Амурской магистрали, БАМа, самого дорогостоящего проекта в истории СССР, памятника сразу нескольким эпохам, но в первую очередь - мужеству и трудолюбию советской молодёжи. Про эту магистраль говорили, что дорога-то железная, а вот люди, её построившие, золотые. Для сотен тысяч строительство этих четырёх тысяч километров стало одним из самых ярких событий в жизни.

Одна из примечательных точек на карте России - это Транссиб. Отсюда до Москвы - более 4000 километров. И примерно столько же, а именно 4287, до порта Советская Гавань на самом востоке страны. Байкало-Амурская железнодорожная магистраль - одна из крупнейших в мире. Она проходит через три часовых пояса и шесть регионов России. БАМ начинается именно здесь.

От Тайшета до столицы Байкало-Амурской магистрали города Тында этот поезд следует по особому расписанию. Пассажиры - ветераны и те, кто сегодня работает на БАМе. Одна из остановок - на станции Лена. Сегодня к юбилею начала строительства трассы здесь рядом со старым зданием открыли новый вокзал. Когда-то и он обязательно войдет в историю, как и все, что было построено на БАМе за прошедшие полвека.

"БАМ был особым проектом для своего поколения. Это история про то, как молодежь - 20-30-летние ребята и девушки - они должны были создать свой мир. Здесь стояла задача не только построить инфраструктуру и железную дорогу, но и построить дом. Строительство дома для себя и стало огромной мотивацией", - рассказал Марк Акопян - искусствовед, историк архитектуры.

В апреле 1974-го первые 600 комсомольцев уже в форме студенческих строительных отрядов прямо с 17 съезда ВЛКСМ в Кремле отправлялись на Ярославский вокзал. А дальше - по Транссибу и первому построенному еще в 37-53 годах участку БАМа Тайшет - Усть-Кут - на станцию Лена. Именно там стартовала стройка, объявленная всесоюзной ударной.

Самый дорогой инфраструктурный проект СССР стоил почти 18 миллиардов рублей - огромные по тем временам деньги. Примечательно, что поучаствовали в нем даже капиталистические страны. Технику, например, поставляли ФРГ и Япония. Но грандиозная стройка была бы невозможной, прежде всего, без рабочих и инженеров, которых потом назовут "золотом БАМа" и грамотного руководства. Все этапы сооружения магистрали курировал Гейдар Алиев. И не из кабинета - постоянно лично ездил по участкам и общался с рабочими. В апреле этого юбилейного года его сын Ильхам Алиев приехал в Москву, где вместе с Владимиром Путиным встретиться с ветеранами БАМа.

За 10 лет в строительстве БАМа приняли участие около двух миллионов человек, в основном, молодежь из всех республик СССР, а также из социалистических стран. Желающих было в разы больше, но получить комсомольскую путевку смогли лишь лучшие.

"Ребята в бригадах были как один коллектив. Они трудились не за страх, а за совесть. Я, когда уже работал дорожным мастером, они строили у меня второй путь на станции Сосновые Родники. И работали бригады студенты-немцы из ГДР. Те по-русски вообще не разговаривали. Они работали с переводчиком. Вот сидит, гайки крутит ключом на стыке. Я говорю, что, мужик, долго тут тебе еще? Он молчит. Переводчик подходит, это, говорит, немцы, по-русски не понимают, можешь не спрашивать", - рассказал Николай Самсонов, ветеран БАМа.

Тем не менее, общий язык находили все. Они были молоды, полны сил и готовы работать хоть круглые сутки. В 50-градусные морозы и в 40-градусную жару прорубали просеки в тайге, засыпали болота, строили мосты, тоннели и города. Создавали семьи и растили детей. А еще, как члены бригады знаменитого БАМовца Александра Бондаря, играли в театре "Молодая гвардия". Кстати, именно "бондаревцы" вместе с коллегами из бригады Ивана Варшавского в 1984-м уложили последнее "золотое звено", открыв сквозное движение по магистрали от Байкала до Амура.

В этой части страны в недрах - вся таблица Менделеева, и это не фигура речи. А также лес и уголь. И, конечно же, это был дополнительный выход к портам Тихого океана. Но расцвет БАМа в советский период оказался недолог. С распадом СССР значение магистрали быстро затерялось в массе экономических проблем. Сложные геологические условия требовали больших средств для поддержания трассы в рабочем состоянии, а грузопоток резко сократился. С 40 поездов в сутки до двух, и то не каждый день. Рельсы и стрелки местами даже начали демонтировать и продавать на металлолом. Резко уменьшилось население городов.

Новая история БАМа началась в 2013-м. Российская экономика окрепла, существенно вырос грузопоток. В рамках программы модернизации Восточного полигона на магистрали повсеместно укладывают вторые пути и проводят электрификацию участков, где еще недавно поезда водили тепловозы.

Строятся новые мосты и тоннели. Открыта вторая ветка Северомуйского, строятся второй Кадарский и второй Кузнецовский. В 2022 году БАМ мог перевезти около 160 миллионов тонн грузов. В этом уже 180 миллионов тонн. А потребности только растут. Грузовые потоки сегодня переориентированы на восток. Транссиб не справляется, на пределе возможностей уже работает и БАМ. Железнодорожники все чаще используют непривычное для себя слово "пробки".

На этом участке станции Тайшет техника работает в две смены. Нужно в самые сжатые сроки построить новый мост и дополнительный путь. И уже через год поезда пойдут на север, то есть на БАМ, не мешая Транссибу. А к 2030-му Байкало-Амурская магистраль сможет перевозить 240 миллионов тонн грузов в год.

"Разворот, который в последнее время произошел на восток, был бы невозможен без БАМа. Это можно сейчас четко утверждать, что наши предшественники, может, не знали каких-то нюансов, но абсолютно точно рассчитали, что этот разворот произойдет. И благодаря БАМу мы можем сейчас реализовывать ряд проектов, которые без него не могли бы быть реализованы", - отметил Олег Белозеров, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД".

8 июля на БАМе снова произойдет символическая стыковка. В Тынде встретятся два поезда: с запада - из Тайшета и с востока - из Советской Гавани. И снова бамовцы будут пить легендарный коктейль "Северное сияние". Возможно, на этот раз из бокалов, а не из касок, как это было в 84-м во время укладки "золотого звена" Но точно на будущее БАМа - магистрали, которая стала делом их жизни и всей жизнью.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram