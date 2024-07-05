Жара, ураганы и наводнения: Землю накрыли природные катаклизмы

Ученые объяснили, почему погода словно сошла с ума

Наводнения и лесные пожары, сели и ураганы, град размером с теннисный мяч и гигантские разломы в земле. Всё это на фоне удушающий жары и рекордных морозов. Планету накрыли погодные и природные катаклизмы. И по большому счёту нам, обычным жителям Земли, уже абсолютно все равно, почему это происходит. Куда важнее понять - к чему это приведёт.

Овощи, салатные листья, фрукты и много-много льда. Даже семейство капибар из Московского зоопарка от аномального зноя спасается специальным мороженым. Ночные ливни и грозы – обратная сторона тропической погоды, увы, тоже не приносят долгожданной живительной прохлады.

В Москве на неделе установились опасные "египетские ночи". Наш организм в +25 просто не может восстановиться от дневной нагрузки. И дело не только в жаре. Чем выше температура – тем меньше кислорода в воздухе.

Температурные рекорды зафиксированы в 30 российских городах. Дальний Восток, Сибирь, Урал, европейская часть России. Термометр, установленный на крыше здания в Ростове-на-Дону, показал 67,3 градуса! Раскаленная атмосфера – идеальные условия для образования смерчей и ураганов. В понедельник ветер с порывами больше 30 метров в секунду накрыл Северную столицу.

И подобные сообщения в новостных сводках почти всех мировых СМИ. Мощные грозы бушуют во Франции. А горные курорты Италии накрывает сель. Грецию накрыли лесные пожары. Туристов из отелей даже пришлось эвакуировать.

В немецком Дортмунде сильнейший ливень чуть было не сорвал матч европейского кубка по футболу между Турцией и Грузией. Через неделю там же в подобной ситуации оказались хозяева поля – немцы и сборная Дании.

На Караибах бушует "Берилл". Мексиканские бизнесмены готовились встречать ураган во всеоружии. Сразу несколько китайских провинций ушли под воду. Вопрос действительно актуальный, причём, в планетарных масштабах. Погода словно сошла с ума.

Ведь пока одни изнывают от жары и в буквальном смысле слова тонут, побережье Аргентины, где сейчас астрономическая зима, замерзает. А в Италии и во Франции в разгар лета вообще выпал град размером с куриное яйцо. И это тоже как ни странно следствие глобального потепления. Из-за повышения температуры увеличивается высота тропосферы. Там наверху холодно. Поэтому в облаках образуется не дождь, а град. А еще потоки ветра становятся резкими, непредсказуемыми и опасными для самолетов. Количество зафиксированных случает турбулентности с 1979 года над Атлантикой увеличилось на 55%! Буквально несколько дней назад пассажира рейса, летевшего в Уругвай, после сильной тряски пришлось вынимать из багажной полки. Мужчина был не пристегнут и пробил пластиковую обшивку.

"Это начало новой нормальности. Сейчас мы пробуем её на вкус. Дальше температура будет только повышаться. Будет еще хуже", - рассказал климатолог Билл Нуй.

Ведь к климатическим испытаниям добавятся тектонические. Например, недавно в Китае был зафиксирован крупный карстовый провал. А в Мексике местные жители обеспокоены появлением гигантского разлома.

Поговаривают – не к добру! И ведь отчасти правы. Совсем рядом - знаменитый калифорнийский разлом Сан-Андреас вот-вот придет в движение – пугают американские ученые, прогнозируя землетрясение небывалой силы.

"Почему глобальное потепление может приводить к такому явлению как увеличение частоты землетрясений? На самом деле, связано очень просто – дело в том, что из-за глобального потепления у нас тают ледники, ледники в горах, Антарктиде, в Гренландии, и у нас увеличивается уровень океана. Пока он увеличивается не очень сильно, это где-то около 20 сантиметров. Но если пересчитать на количество тонн дополнительных, которые давят на литосферные плиты, то это получается страшная величина", - пояснил Алексей Карнаухов, ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН.

Плюс к этому, талая вода может менять океанические течения – естественный обогреватель континентов. А потому вслед за резким потеплением вполне возможно глобальное похолодание.

Ведь все может обернуться климатической миграцией – потоки людей хлынут туда, где хотя бы можно будет выживать. Ну а дальше - полное изменение хозяйственной деятельности, экономического, но самое главное бытового уклада. Вроде повсеместного введения той же сиесты.

Над решением климатической проблемы бьются лучшие умы человечества. Перспектива жить как на Венере, где + 467 днем. Или как на Марсе, где ночью -74 градуса, пусть и через столетия или даже тысячелетия, выглядит не очень.

"Всё изменится только в том случае, если мы сократим углеродную нагрузку до 0. Но на нормализацию уйдет 30-40-50 лет", - говорит климатолог Дэвид Уоланс-Уэлс.

Но это если винить в глобальном потеплении исключительно человека. В этом у многих большие сомнения, но в одном согласны все – мы единственные, кто сегодня может хоть что-то поменять. И вот уже голландские конспирологи амбициозно уверяют - спасение человечества займется отставной премьер Рютте. В должность генсека НАТО он вступит лишь в октябре. Ну а пока не пропадать же компетенциям? Будет координировать действия сильных мира сего, которые вот-вот должны ввести в своих странах режим "климатического ЧП". Верится с трудом.

"Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот как раз Запад - он недоговороспособен. Запад так устроен, что он всё время пытается получить какие-то преференции себе. Это просто неисправимо", - рассказал Алексей Карнаухов.

Это как борьба с наркотиками. Либо она системная, либо с ней бороться бесполезно. Это один в один. С моей точки зрения", - говорит Алексей Диашев, профессор, доктор технических наук.

Благо, время еще есть - как минимум до конца грядущего века, за которое хотя бы по вопросу собственного спасения человечество всё же сможет договориться.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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