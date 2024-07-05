Рамзану Кадырову доставили ценный трофей из зоны СВО

Чеченский лидер показал его всем в соцсети

Рамзан Кадыров предъявил общественности флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Его специально привезли чеченскому лидеру из зоны СВО. Фотографию с флагом Рамзан Кадыров опубликовал на своем официальном канале в "Телеграм". На снимке глава Чечни запечатлен с флагом в руках. Рядом с ним снят командир батальона "Юг-Ахмат" Муса Иблаев, который, собственно, и доставил флаг в Чеченскую Республику.

Кадыров написал, что столь ценный трофей был захвачен бойцами подразделения в ходе штурма вражеского опорного пункта южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области.

"Если подразделение потеряло свой флаг, то это говорит о том, что у них там реально плохи дела. Но это и неудивительно, потому что там, где наши бойцы, положение у врага будет очень даже незавидное", - заявил Рамзан Кадыров в соцсети.

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