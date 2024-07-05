Третий комплекс ПВО Patriot прибыл на Украину из Германии

Экипаж прошел обучение в ФРГ

Третий комплекс ПВО Patriot, переданный Киеву Берлином, прибыл на Украину. Как сообщил в соцсети X посол ФРГ на Украине Мартин Егер, экипаж комплекса прошел обучение в ФРГ.

Германия ранее уже передала Украине два Patriot. По некоторым данным, у Киева теперь четыре таких комплекса – еще один ранее передали украинской стороне США. В каждый комплекс входят радарные системы и несколько пусковых установок.

Румыния и Нидерланды также заявили о планах передать Украине по одному комплексу Patriot. Украинский лидер Владимир Зеленский при этом утверждает, что для защиты воздушного пространства страны необходимо не менее семи таких комплексов, передает ТАСС.

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