Песков объяснил роль Мединского в переговорах Путина с Орбаном

Он курирует наработки по переговорам с Украиной

Владимир Мединский в качестве помощника президента России вел переговоры с Киевом. Он и продолжает курировать массив наработок по переговорам с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет – поскольку нет и самого переговорного процесса.

Песков напомнил, что Владимир Путин назвал базис для возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом. Им могли бы стать стамбульские договоренности.

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