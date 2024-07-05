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Песков объяснил роль Мединского в переговорах Путина с Орбаном

16:23
  • пятница
  • 05 июля 2024

Он курирует наработки по переговорам с Украиной

Владимир Мединский в качестве помощника президента России вел переговоры с Киевом. Он и продолжает курировать массив наработок по переговорам с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле начались переговоры Путина и Орбана
Песков рассказал, что будут обсуждать Путин и Орбан

Как отметил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет – поскольку нет и самого переговорного процесса.

Песков напомнил, что Владимир Путин назвал базис для возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом. Им могли бы стать стамбульские договоренности.

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