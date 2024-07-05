Песков объяснил роль Мединского в переговорах Путина с Орбаном

Он курирует наработки по переговорам с Украиной
Владимир Мединский в качестве помощника президента России вел переговоры с Киевом. Он и продолжает курировать массив наработок по переговорам с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет – поскольку нет и самого переговорного процесса.
Песков напомнил, что Владимир Путин назвал базис для возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом. Им могли бы стать стамбульские договоренности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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