ВСУ обстреляли подстанцию "Луч" в районе ЗАЭС

Последствия атаки уточняются

Подстанция "Луч" в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, обстреляна украинской артиллерией. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Как написал Рогов в Telegram, последствия террористической атаки уточняются. ВСУ регулярно атакуют объекты инфраструктуры ЗАЭС и расположенного рядом Энергодара.

3 июля украинские дроны атаковали подстанцию "Радуга" Запорожской АЭС. Как отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, это стало первой преднамеренной атакой Вооруженных сил Украины на сотрудников станции. Пострадали восемь человек, передает ТАСС.

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