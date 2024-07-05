Путин назвал принципы сотрудничества Москвы и Будапешта

Это прагматизм и взаимная выгода

Сотрудничество Москвы и Будапешта основано на принципах прагматизма и взаимной выгоды. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Российский лидер отметил, что взаимодействие России и Венгрии продолжается. В частности, страны сотрудничают в таких областях, как медицина и фармацевтика, передает ТВЦ.

Большая роль отводится сотрудничеству в сфере мирного атома. Путин подчеркнул, что ввод в строй "Росатомом" новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии обеспечит потребителей недорогой и чистой энергией.

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