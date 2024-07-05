ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал принципы сотрудничества Москвы и Будапешта

17:03
  • пятница
  • 05 июля 2024

Это прагматизм и взаимная выгода

Сотрудничество Москвы и Будапешта основано на принципах прагматизма и взаимной выгоды. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Путин оценил переговоры с Орбаном
Песков объяснил роль Мединского в переговорах Путина с Орбаном

Российский лидер отметил, что взаимодействие России и Венгрии продолжается. В частности, страны сотрудничают в таких областях, как медицина и фармацевтика, передает ТВЦ.

Большая роль отводится сотрудничеству в сфере мирного атома. Путин подчеркнул, что ввод в строй "Росатомом" новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии обеспечит потребителей недорогой и чистой энергией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.