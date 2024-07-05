Путин объяснил, почему Киев не допускает прекращения огня

В этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и главы венгерского кабмина Виктора Орбана. Российский лидер провел открытый обмен мнениями по международным проблемам, в том числе по теме Украины.

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что Киев не допускает мысль о прекращении огня, поскольку в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения. И в таком случае Украине придется проводить президентские выборы.

Со своей стороны Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине, отметил Путин. При этом, по его словам, должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима.

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