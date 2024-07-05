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Путин назвал главное условие завершения конфликта

17:22
  • пятница
  • 05 июля 2024

Это условие заведомо не устраивает Киев

Президент России назвал одно из главных условий завершения конфликта. Это – полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии.  Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Путин подчеркнул, что такое условие для украинских властей неприемлемо. Киев не допускает мысль о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения.

Венгрия с 1 июля председательствует в Совете ЕС, передает ТВЦ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Путиным.

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