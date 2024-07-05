Орбан сравнил позиции России и Украины по решению конфликта

Нужно сделать многое, чтобы приблизить завершение конфликта

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана. На пресс-конференции по итогам переговоров Орбан назвал переговоры с Путиным открытыми и честными.

Орбан заявил, что продолжит работать в направлении завершения конфликта на Украине. Он отметил, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга, нужно сделать многое, чтобы приблизить завершение конфликта.

Ранее Путин заявил, что Киев не допускает мысль о прекращении огня, потому что в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram