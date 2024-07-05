США оставили Грузию без учений из-за "ложных обвинений" в адрес Вашингтона

Американцы пересматривают отношения с Тбилиси

Совместные военные учения США и Грузии отложены на неопределенный срок, объявили в Пентагоне. Свое решение американские военные объяснили тем, что в Вашингтоне инициировали "всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений".

Учения Noble Partner планировались на 25 июля - 6 августа. О возможных новых сроках речи пока не идет.

В Пентагоне пояснили, что решение принято из-за "ложных обвинений", выдвинутых грузинским правительством в адрес США и других западных стран. Тбилиси обвинил Вашингтон в давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России, а также в участии в двух попытках путча против правящей партии, передает РИА Новости.

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